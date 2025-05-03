فرستابن أول المنطلقين بجائزة ميامي الكبرى لفورمولا 1

حسم ماكس فرستابن سائق رد بول، والذي رزق بمولودة مؤخرا، مركز أول المنطلقين في جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات متفوقا على لاندو نوريس سائق مكلارين اليوم السبت.

وبعدما أنجبت رفيقته كيلي بيكيه ابنته الأولى ليلي قبل أيام، سجل فرستابن أسرع لفة وقدرها دقيقة واحدة و26.204 ثانية.

وقال كريستيان هورنر رئيس رد بول “إنه بمعنويات مرتفعة.

“لكننا رأينا مرارا وتكرارا أن كل شيء يختفي عندما يدخل المرأب ويرتدي الخوذة. قدرته على التركيز وتنفيذ المطلوب منه مذهلة. إنه مبهر للغاية حقيقة”.

واحتل نوريس، الفائز بسباق ميامي العام الماضي بعدما حسم فرستابن مركز أول المنطلقين، المركز الثاني بفارق 0.065 ثانية. ولم يكن الفوز من نصيب أول المنطلقين منذ انطلاق السباق في 2022.

وقال السائق البريطاني مازحا “تهانينا لماكس، خاصة بعدما أصبح أبا الآن. كنت آمل أن يبطئه هذا.

“قطع ماكس لفة بطريقته المعتادة مجددا، ولا يمكنني لومه. أنا سعيد ومتحمس قبل سباق الغد”.

وحل كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس الصاعد في المركز الثالث، متفوقا على أوسكار بياستري سائق مكلارين ومتصدر الترتيب العام والذي سينطلق من المركز الرابع.

وكان نوريس قد فاز بسباق السرعة في وقت سابق اليوم، ليقلص الفارق الذي يفصله خلف بياستري إلى تسع نقاط، ويحظى الآن بفرصة للزحف نحو الصدارة.

واحتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الخامس، متفوقا على كارلوس ساينز سائق وليامز في المركز السادس وزميله في الفريق أليكس ألبون سابع الترتيب.

وسينطلق شارل لوكلير سائق فيراري من المركز الثامن بعدما غاب عن سباق السرعة إثر تعرضه لحادث أثناء خروجه من حارة الصيانة قبل انطلاق السباق، وحل إستيبان أوكون سائق هاس في المركز التاسع ويوكي تسونودا سائق رد بول في المركز العاشر.

واحتل لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات المركز 12 بعدما حل ثالثا في سباق السرعة.

وتمكن جاك دوهان من تخطي الجولة الأولى من التجارب التأهيلية وتفوق على بيير جاسلي زميله في ألبين في التجارب التأهيلية لأول مرة لينطلق من المركز 14.