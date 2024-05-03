فرستابن الأسرع في التجارب الحرة بجائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1

سجل ماكس فرستابن سائق رد بول أسرع زمن في حصة التجارب الحرة الوحيدة لجائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، متفوقا على أوسكار بياستري سائق مكلارين الذي جاء في المركز الثاني.

وانتظر فرستابن، الذي فاز بسباقين أقيما في ميامي، حتى الدقائق الأخيرة من عمر التجارب الحرة التي استمرت لساعة واحدة ليسجل أسرع لفة وقدرها دقيقة واحدة و28.595 ثانية، متفوقا بفارق 0.105 ثانية على بياستري.

وجاء كارلوس ساينز، السائق الوحيد الذي انتزع فوزا هذا الموسم من قبضة فرستابن، في المركز الثالث، بينما فقد شارل لوكلير زميله في فيراري السيطرة على السيارة وتوقف في المسار بعد عشر دقائق من بداية التجارب، ما استدعى رفع العلم الأحمر.

واحتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الرابع يليه لانس سترول سائق أستون مارتن.

وكان سيرجيو بيريز سائق رد بول، الذي انطلق من المركز الأول في ميامي العام الماضي، في المركز السادس متفوقا على لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات الذي حل سابعا.

وخلال التجارب الحرة، رفع بيير جاسلي وإستيبان أوكون ثنائي ألبين آمال الفريق في افتتاح رصيده من النقاط هذا الموسم في فلوريدا.

وتصدر جاسلي التجارب قبل النهاية لكنه حل في المركز العاشر، مباشرة خلف زميله في الفريق الذي جاء تاسعا.

وللمرة الثانية تواليا هذا الموسم، تشهد الجائزة الكبرى سباق سرعة وحصة تجارب حرة واحدة.

وفاز فرستابن بأول سباق سرعة هذا الموسم في الصين الشهر الماضي ويخوض جائزة ميامي الكبرى بعدما حقق أربعة انتصارات في خمسة سباقات في صدارة الترتيب العام بفارق 25 نقطة أمام بيريز.

وفاز السائق الهولندي (26 عاما) بالنسخة الأولى من جائزة ميامي الكبرى في 2022 قبل أن ينجح في الدفاع عن اللقب في مايو أيار الماضي.