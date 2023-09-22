فرستابن يتعافى من صدمة سنغافورة بتسجيل أسرع زمن في اليابان

تعافى ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من هزيمة في سنغافورة ليسجل أسرع زمن لفة في التجارب الحرة الأولى بجائزة اليابان الكبرى اليوم الجمعة.

وتوقفت سلسلة السائق الهولندي القياسية بعد عشرة انتصارات متتالية، كما تعطل رد بول بعد 15 فوزا متتاليا حين احتل فرستابن المركز الخامس يوم الأحد الماضي في مارينا باي بينما حقق زميله المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الثامن.

لكن فرستابن (25 عاما) استعاد وضعه الطبيعي في حصة استغرقت ساعة في سوزوكا وسجل أفضل زمن خلال دقيقة واحدة و31.647 ثانية بفارق 0.626 ثانية عن كارلوس ساينز سائق فيراري الفائز في سنغافورة.

وحقق لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثالث بفارق 0.745 ثانية عن القمة بعد أن استعان بإطارات لينة في وقت متأخر، ويليه شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الرابع بفارق 0.927 ثانية عن فرستابن.

وقال زاك براون رئيس مكلارين لمحطة سكاي سبورتس مازحا “ماكس عاد للمقدمة مجددا، كان الأمر مسليا حتى عاد”.

واكتفى بيريز، الذي يبتعد بفارق 151 نقطة خلف فرستابن في الترتيب العام بعد 15 من إجمالي 22 سباقا، بالمركز 11 بفارق 1.396 ثانية عن زميله.

ويستعد رد بول للاحتفاظ بلقب الصانعين في اليابان بعد غد الأحد حيث يحتاج لتسجيل نقطة واحدة أكثر من مرسيدس.

وحقق جورج راسل سائق مرسيدس المركز 13 وجاء زميله لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في المركز 16 لكنهما لم يستخدما إطارات لينة أسرع في هذه الجولة.

ونال السائق الياباني الوحيد يوكي تسونودا المركز الخامس مع ألفا تاوري في مسقط رأسه ويليه فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وأوسكار بياستري سائق مكلارين في المركزين السادس والسابع.

وأكمل أليكس ألبون سائق وليامز وليام لوسون سائق ألفا تاوري الاحتياطي ولانس سترول من أستون مارتن قائمة العشرة الأوائل في حصة كانت خالية من الأحداث البارزة.

واختبر السائقون إطارات بيريلي لموسم 2024 أيضا خلال الحصة.