فرستابن يفوز بأول سباق مع رد بول عقب رحيل هورنر

فاز ماكس فرستابن حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بسباق السرعة في جائزة بلجيكا الكبرى اليوم السبت، وذلك في أول سباق لرد بول بقيادة لوران ميكيز عقب إقالة كريستيان هورنر.

واحتل أوسكار بياستري سائق مكلارين ومتصدر بطولة السائقين المركز الثاني بعد انطلاقه من المركز الأول ليعزز السائق الأسترالي تفوقه على زميله لاندو نوريس، الذي حل ثالثا، إلى تسع نقاط.

وحل شارل لوكلير سائق فيراري رابعا بينما جاء إستيبان أوكون سائق هاس خامسا وكارلوس ساينز سائق وليامز سادسا.

وأكمل أوليفر بيرمان سائق هاس وإسحاق حجار سائق ريسنج بولز المراكز العشرة الأولى التي تحصل على نقاط في سباق السرعة.

وتقام التجارب التأهيلية لسباق الجائزة الكبرى الرئيسي المقرر غدا الأحد في حلبة سبا-فرانكورشان في وقت لاحق اليوم.