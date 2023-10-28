فرستابن يكمل اكتساحه للتجارب الحرة لسباق جائزة المكسيك الكبرى

أكمل ماكس فرستابن سائق رد بول، وبطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ثلاث مرات، التجارب الحرة لسباق جائزة المكسيك الكبرى اليوم السبت محققا أسرع زمن في الجولة الثالثة والأخيرة للتجارب قبل اقامة التجارب التأهيلية.

وحقق السائق الهولندي المهيمن على البطولة والبالغ من العمر 26 عاما، والذي تصدر ترتيب الأزمنة في جولتي التجارب الحرة أمس الجمعة، أفضل زمن على حلبة هرمانوس رودريجيز وهو دقيقة واحدة و17.887 ثانية.

وجاء أليكس ألبون سائق وليامز في المركز الثاني، وبين سائقي رد بول، بفارق 0.070 ثانية خلف فرستابن بعد لفة سريعة بينما جاء المكسيكي سيرجيو بيريز في المركز الثالث وهو ما أسعد الجماهير المحلية وبفارق 0.139 ثانية عن زمن زميله.

واحتلت ستة فرق مختلفة المراكز السبعة الأولى، حيث جاء جورج راسل في المركز الرابع مع مرسيدس وأوسكار بياستري الخامس مع مكلارين وفالتيري بوتاس السادس مع ألفا روميو ويوكي تسونودا السابع مع ألفا تاوري.

واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثامن وجاء خلفه دانييل ريكاردو سائق ألفا تاوري في المركز التاسع ‭ ‬بينما اكتفى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بالمركز العاشر مع مرسيدس.

وسيبدأ تسونودا من المركز الأخير بسبب العقوبات المفروضة عليه بسبب التغييرات التي طرأت على سيارته، بما في ذلك وحدة الطاقة.

وفاز فرستابن ورد بول بالفعل ببطولتي السائقين والصانعين على الترتيب لكن السائق الهولندي يسعى لحصد المزيد من الأرقام القياسية في السباقات الأربعة المتبقية.

وسيكون الفوز يوم الأحد هو الانتصار 51 في مسيرته، ليعادل رقم آلان بروست بطل العالم أربع مرات، ويحقق رقما قياسيا هو الفوز في 16 سباقا هذا الموسم.