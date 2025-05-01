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فرستابن ينتظر مولوده الأول ويؤجل ظهوره الإعلامي بميامي

منذ 10 ثواني
بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول

بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول

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استُبعد الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم أربع مرات من الالتزامات الإعلامية المقررة خلال سباق جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الخميس، إذ ينتظر سائق فريق رد بول ولادة طفله الأول.

وصديقة فرستابن (27 عاما) هي كيلي بيكيه، ابنة بطل العالم ثلاث مرات البرازيلي نيسلون، والتي لديها ابنة بالفعل من علاقة سابقة مع سائق فورمولا 1 السابق الروسي دانييل كفيات.

وقال متحدث باسم الفريق إن كل الأمور على ما يرام وإن فرستابن “سيحضر إلى الحلبة غدا لبدء التحضير للسباق”.

وستقام جلسة تجارب حرة واحدة غدا الجمعة قبل التجارب التأهيلية لسباق السرعة الذي يقام يوم السبت لمسافة مئة كيلومتر تليه التجارب التأهيلية العادية قبل سباق يوم الأحد حول ملعب هارد روك.

ويحتل السائق الهولندي المركز الثالث في الترتيب العام بعد خمسة سباقات، بفارق 12 نقطة خلف متصدر الترتيب الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين.

    المصدر :
  • رويترز

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