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فرستابن يواصل مسيرة انتصاراته في لاس فيغاس بالفوز 18

منذ 42 دقيقة
الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول

الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول

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توج الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول بطلا للنسخة الأولى لسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى للسيارات ليعزز رقمه القياسي غير المسبوق بتحقيق انتصاره رقم 18 في الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 اليوم الأحد 19\11\2023.

وهذا هو الانتصار رقم 53 في مسيرة بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة وهو الفوز السادس على التوالي أيضا وبه يتساوى مع الألماني المعتزل سيباستيان فيتل بطل العالم سابقا أربع مرات ويتقاسم معه المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر فوزا بالسباقات طوال تاريخ البطولة.

واحتل صاحب مركز الانطلاق الأول شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو المركز الثاني في سباق اليوم بعد تجاوزه المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول في اللفة الأخيرة في حلبة ذا ستريب.

وسباق اليوم هو الحلقة قبل الأخيرة في الموسم الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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