فرستابن يُكمل اكتساح تجارب سباق جائزة اليابان الكبرى

أكمل ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اكتساح تجارب سباق جائزة اليابان الكبرى فيما كان مكلارين أقرب منافسيه وبدا كمنافس رئيسي السبت.

وسجل الهولندي البالغ عمره 25 عاما، الذي كان الأسرع في حصتي التجارب أمس الجمعة 22\8\2023 بعد تعافيه من الهزيمة في سنغافورة يوم الأحد الماضي، أفضل زمن على حلبة سوزوكا وقدره دقيقة واحدة و30.267 ثانية بالإطارات اللينة.

وجاء لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثاني بفارق 0.240 ثانية عن الصدارة في الحصة الأخيرة قبل التجارب التأهيلية فيما حل زميله الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الثالث.

واحتل سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز الرابع بفارق نصف ثانية أخرى.

ويتفوق فرستابن، الذي فاز في اليابان بعدما انطلق من المركز الأول العام الماضي، على بيريز بفارق 151 نقطة بعد 15 من 22 سباقا ويمكن أن يحسم لقبه الثالث في السباق المقبل في قطر.

ومن المقرر أن يحتفظ رد بول، الذي لم يخسر حتى سباق سنغافورة الذي أنهى عشرة انتصارات قياسية متتالية لفرستابن و15 انتصارا متتاليا للفريق منذ العام الماضي، بلقبه للصانعين في سوزوكا.

واحتل شارل لوكلير وكارلوس ساينز سائقا فيراري، اللذان بدا كأقرب منافسي رد بول أمس الجمعة، المركزين الخامس والسادس، فيما احتل ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل المركزين السابع والثامن.

وجاء فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بالمركز التاسع بينما احتل جوانيو تشو سائق ألفا روميو المركز العاشر.