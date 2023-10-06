فرستابن الأسرع في التجارب الحرة لسباق جائزة قطر الكبرى

حقق ماكس فرستابن أسرع زمن للفة اليوم الجمعة في جولة التجارب الحرةالوحيدة لسباق جائزة قطر الكبرى والتي من المقرر أن يتوج فيها بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الثالثة.

وسيشهد السباق هذا الأسبوع اقامة سباق سرعة غدا السبت لمسافة 100 كيلومتر مما يمنح سائق رد بول الفرصة الأولى لتأمين اللقب على حلبة لوسيل قبل السباق الرئيسي يوم الأحد.

وسجل فرستابن أفضل زمن وبلغ دقيقة واحدة و27.428 ثانية، متفوقا بفارق 0.334 ثانية على كارلوس ساينز سائق فيراري، في جولة جرت وسط هبوب رمال الصحراء على المسار بسبب الرياح العاتية مع غروب الشمس.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثالث بينما جاء فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الرابع، بعد أن كان في المقدمة قبل أربع دقائق من النهاية. وجاء سيرجيو بيريز سائق رد بول في المركز الخامس.

وبيريز هو السائق الوحيد عدا فرستابن الذي يمكنه المنافسة على اللقب من الناحية الحسابية، لكن السائق المكسيكي يتأخر بفارق 177 نقطة عن زميله في الفريق قبل ست جولات من نهاية الموسم حيث يتبقى 180 نقطة متاحة للفوز بها كحد أقصى.

وتم إجراء جولة التجارب في درجات حرارة تبلغ حوالي 38 درجة مئوية، بينما سيكون جولة التجارب التأهيلية للسباق الليلي يوم الأحد أكثر برودة بكثير.

وقال فرستابن للصحفيين في وقت سابق “الطقس دافئ للغاية ثم يتحول إلى بارد بعض الشيء. مهما كان ما تفعله في التجارب الحرة الأولى فإن الأمور غير واضحة بالنسبة للتجارب التأهيلية، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة ويشكل قدرا من المقامرة.

“بالنسبة لي، إنه لأمر مؤسف بعض الشيء لأنني أعتقد أنه كان سيصبح من الرائع على هذا المسار خوض بعض (الجولات) لإعداد السيارة بشكل جيد والشعور براحة تامة قبل التجارب التأهيلية للجميع للحصول على أفضل النتائج”.

وتتمحور المنافسة غداالسبت حول سباق السرعة، مع خوض “تصفيات” منفصلة لتحديد المراكز على الإنطلاق.

واحتل لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الفائز بآخر سباق استضافته قطر في 2021، المركز 13 فقط في التجارب هذه المرة بينما جاء زميله جورج راسل في المركز الثامن.