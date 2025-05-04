فرمانت يقود كلوب بروج للفوز بكأس بلجيكا

‬سجل المهاجم روميرو فرمانت هدفين ليقود كلوب بروج للفوز 2-1 على أندرلخت في نهائي كأس بلجيكا لكرة القدم اليوم الأحد ويعزز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة 12.

وأحرز المهاجم البالغ عمره 21 عاما هدفا واحدا في كل شوط ليقطع فريقه خطوة نحو الفوز بثنائية الدوري والكأس.

وافتتح فرمانت التسجيل في الدقيقة 40 مستغلا عرضية من أوجو سيكيت، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 مستفيدا من عرضية كريستوس تسوليس.

وكان أندرلخت، الذي خرج من سباق لقب الدوري، يأمل في الفوز بالبطولة للمرة العاشرة والأولى منذ 2008.

وقلص أندرلخت الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف سجله لويس فاسكيز.

وتأخر انطلاق المباراة خمس دقائق عن موعدها المقرر بعدما أطلق مشجعون ألعاب نارية بينما وقعت اشتباكات بين الجماهير في وسط بروكسل قبل المباراة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد مشجعي أندرلخت نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة بعدما انفجرت ألعاب نارية في يديه. ووقع الحادث بعيدا عن ملعب المباراة عندما كان المشجعون يستعدون للتوجه إلى الملعب.