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فرنانديز لاعب وسط تشيلسي يغيب عن مواجهة ولفرهامبتون

منذ 46 دقيقة
إنزو فرنانديز

إنزو فرنانديز

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أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعب وسط فريقه إنزو فرنانديز سيغيب عن مباراة النادي اللندني المقررة غدا الأحد في مواجهة ولفرهامبتون واندرارز نتيجة إصابته بفتق.

واستبدل فرنانديز لاعب منتخب الأرجنتين في الدقيقة 32 من مباراة تشيلسي في دور الثمانية في كأس الرابطة والتي فاز فيها على نيوكاسل يونايتد الثلاثاء الماضي.

وقال بوكيتينو الليلة الماضية “إنزو سيغيب عن مباراة فريقنا أمام ولفرهامبتون.

“سنرى متى يمكنه العودة سريعا إلى الملاعب.”

وأضاف بوكيتينو “نعرف فعليا أنه أصيب بفتق ولم يكن على ما يرام (خلال المباراة).”

وأوضح بوكيتينو أن إصابة فرنانديز (22 عاما) غير خطيرة وأن فترة التعافي لن تمثل مشكلة بالنسبة للتشكيلة.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين وسيسعى لوقف مسيرة هزائم متتالية في ثلاث مباريات خارج ملعبه عندما يحل ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز الذي يحتل المركز 13 غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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