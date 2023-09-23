فرنانديز يخفف الضغوط عن يونايتد بهدف الفوز على بيرنلي

سجل قائد مانشستر يونايتد “برونو فرنانديز” هدفا رائعا من تسديدة مباشرة ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-صفر أمام مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 23-9-2023) وإنهاء سلسلة الهزائم في ثلاث مباريات سابقة بجميع المسابقات.

وحول اللاعب البرتغالي تمريرة جوني إيفانز الطويلة إلى الشباك من لمسة واحدة قبل نهاية الشوط الأول.

وألغي هدف لإيفانز لكن بيرنلي أضاع العديد من الفرص ولم يكن محظوظا بعد الاستراحة.

وبهذا الفوز الثالث في الموسم ارتقى يونايتد للمركز الثامن برصيد تسع نقاط من ست مباريات، مقابل نقطة وحيدة لبيرنلي من خمس مباريات ليقبع في المركز الأخير.