فرنسا المفتوحة تخطط لتكريم المعتزل نادال في اليوم الأول من البطولة

قال منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الخميس إنه سيتم تكريم رافائيل نادال الفائز باللقب 14 مرة وهو رقم قياسي في اليوم الافتتاحي للبطولة الكبرى الشهر المقبل بعد عام من خوض اللاعب الإسباني مباراته الأخيرة على الملاعب الرملية في رولان جاروس.

وتعرض نادال لأسوأ نتيجة له في فرنسا المفتوحة عندما خرج من الدور الأول أمام ألكسندر زفيريف العام الماضي، لكنه لم يوضح حينها ما إذا كانت هذه هي المرة الأخيرة التي سيشاهده فيها مشجعوه في البطولة الكبرى بباريس.

وقرر نادال، الذي حقق 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، إنهاء مسيرته الرائعة بعد تمثيل إسبانيا في كأس ديفيز في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وسيعود الآن إلى المكان الذي حقق فيه القدر الأكبر من إنجازاته للاحتفال.

وقالت أميلي موريسمو مديرة البطولة والفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى للصحفيين “صنع رافا التاريخ في رولان جاروس وربما لن تتم معادلة ألقابه 14 في البطولة”.

وأضاف “سيتم إجراء حفل تكريم لرافا في نهاية مباريات يوم 25 مايو على ملعب فيليب شاترييه”.

وتابعت “الفكرة هي أن يكون لدينا رؤية للمستقبل، وأيضا أن نحتفل بأولئك الذين أبهرونا في الماضي”.

وقال منظمو البطولة إن فرنسا المفتوحة ستكرم أيضا ماري بيرس الفائزة باللقب في عام 2000، وكذلك اللاعب المفضل محليا ريشار جاسكيه والذي سيعتزل بعد البطولة هذا العام.

وأضافت موريسمو أن إجمالي جوائز البطولة التي ستقام في الفترة من 25 مايو أيار إلى الثامن من يونيو حزيران أصبح 56.352 مليون يورو (64.11 مليون دولار)، بزيادة 5.21 بالمئة عن نسخة 2024.

وكانت الزيادات الكبيرة في الأجور في بطولات التنس الكبرى من المطالب المحورية لأفضل لاعبي العالم في خطابهم إلى البطولات الأربع الكبرى مؤخرا، وقالت رولان جاروس إنها منفتحة على إجراء اجتماعات بناءة.