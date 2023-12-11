فرويند يطالب لاعبي بايرن بالرد على هزيمة محلية منكرة والتعويض أمام يونايتد

قال كريستوف فرويند المدير الرياضي‭ ‬لبايرن ميونيخ إن العملاق الألماني سيسعى لتعويض هزيمة محلية مفاجئة 5-1 أمام أينتراخت فرانكفورت عندما يواجه مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وحسم بايرن بالفعل صدارة المجموعة الأولى ليضمن مكانا في دور الستة عشر بينما يحتل يونايتد المركز الأخير ويجب عليه الفوز على بطل الدوري الألماني ليكون لديه أي فرصة لبلوغ دور خروج المغلوب. وكان يونايتد يأمل أن يكون بايرن أقل حماسا قبل المباراة المقررة في أولد ترافورد لكن الهزيمة أمام فرانكفورت تعني أن فريق المدرب توماس توخيل يعاني من جرح بالغ لكرامته وسيسعى للتعويض.

وقال فرويند لموقع النادي على اليوم الاثنين “نتوجه إلى مانشستر ونحن نشعر بأننا بحاجة إلى التعويض.

“من الجيد أن نحصل على فرصة سريعة للتعويض بعد الهزيمة في فرانكفورت من أجل العودة للطريق الصحيح.

“علينا أن نرد بقوة في الملعب”.

وكانت الهزيمة هي الأولى لبايرن بالدوري الألماني هذا الموسم وتركته بفارق أربع نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر.

ويملك بايرن 13 نقطة من خمس مباريات بالمجموعة الأولى وفاز بملعبه على يونايتد 4-3.

ويتعين على يونايتد الفوز شريطة أن يتعادل غلطة سراي وكوبنهاجن في مباراتهما.

وقال فرويند “إنها مباراة في دوري أبطال أوروبا. مواجهة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ دائما ما تكون مميزة. لا يزال هناك فرصة ليونايتد وستكون الأجواء مشحونة.

“نرغب في تقديم أداء جيد والبقاء دون هزيمة في المجموعة”.