فريتز يحافظ على آمال أمريكا في نصف نهائي أمريكا المفتوحة

حافظ تيلور فريتز على آمال الولايات المتحدة في تحقيق لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين، بعد فوزه 6-4 و6-3 و6-3 على المصنف 21 توماش ماخاك، ليحجز مكانه في دور الثمانية للبطولة الكبرى المقامة في بلاده للعام الثالث تواليا.

وفريتز، وصيف بطل العام الماضي، هو اللاعب الأمريكي الوحيد المتبقى في فردي الرجال من بين 23 لاعبا شاركوا في القرعة الرئيسية، وهو آيضا آخر أمل للبلاد في إنهاء الغياب الذي دام 22 عاما عن تحقيق اللقب، منذ أن حمل آندي روديك الكأس الفضية في فلاشينج ميدوز في عام 2003.

وتنافس فريتز (27 عاما) بشراسة مع ماخاك في المجموعة الافتتاحية التي حسمها بكسر إرسال منافسه في الشوط العاشر، بعد أن أطلق اللاعب التشيكي ضربة خلفية خارج الملعب، وزاد من شراسته في الشوط الثامن من المجموعة التالية على ملعب لويس أرمسترونج.

وحصل فريتز على الأفضلية بعد كسر الإرسال الثاني في المباراة، وسرعان ما ضاعف تقدمه في النتيجة بشوط إرسال مثالي، ليجعل منافسه المنهك في مهمة شاقة للوصول إلى دور الثمانية في بطولة كبرى لأول مرة في مسيرته.

واقترب فريتز من حسم الأمور عندما أطلق ضربة إرسالة ساحقة على خط الملعب ليتقدم 3-1 في المجموعة الثالثة، وصمد المصنف الرابع ليحجز مكانه في دور الثمانية ليضرب موعدا مع نوفاك ديوكوفيتش صاحب 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.