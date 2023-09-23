فريق العالم يقسو على أوروبا في اليوم الأوّل من كأس ليفر

تقدّم “فريق العالم” بنتيجة ساحقة 4-صفر على “فريق أوروبا” في اليوم الأول من كأس ليفر في كرة المضرب، في فانكوفر الكندية.

وتغلّب الأميركي بن شيلتون على الفرنسي الشاب أرتور فيس 7-6 (7-4) و6-1، الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الإسباني أليخادرو دافديوفيتش فوكينا 6-3 و7-5 والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم على الفرنسي غايل مونفيس 6-3 و6-4 في مباراة شهدت توتراً بين اللاعبين.

وفي الزوجي، فاز الأميركيان تومي بول وفرانسيس تيافو على فيس والروسي أندري روبليف 6-3 و4-6 و10-6، ليحصد فريق العام بقيادة النجم السابق جون ماكنرو تقدماً صريحاً.

قال شيلتون، الذي بلغ نصف نهائي فلاشينغ ميدوز: “أردت فرض الايقاع، من خلال طاقتي، لأجل فريق العالم اليوم”.

وتستكمل مباريات اليوم الثاني السبت، فيلعب الأميركي تايلور فريتز مع روبليف، بول مع النروجي كاسبر رود، تيافو مع البولندي هوبرت هوركاتش، وفي الزوجي ألياسيم وشيلتون أمام هوركاتش ومونفيس، فيما تقام الأحد أربع مباريات أخرى.

يمنح الفوز في اليوم الأول نقطة، نقطتين في الثاني وثلاث نقاط في الثالث. ويحرز اللقب أول فريق يبلغ حاجز النقاط الـ13.

وتحمل الكأس اسم لاعب كرة المضرب الأسترالي السابق رود ليفر الذي أحرز 200 لقب في دورات كرة المضرب في فردي الرجال (رقم قياسي)، منها 11 لقبا في بطولات الغراند سلام، إضافة الى خمسة ألقاب في كأس ديفيس مع منتخب بلاده.

وأطلقت الكأس في 2017 بمبادرة من السويسري المعتزل روجيه فيدرر على وجه الخصوص والمتواجد راهناً في فانكوفر، وهي تشبه كأس رايدر في الغولف التي تقام مرة كل عامين بين فريقين من الولايات المتحدة وأوروبا.

وبعد أربع نسخ توّج بها فريق أوروبا بقيادة الأسطورة السويدي بيورن بورغ، مالت الغلبة لفريق العالم الموسم الماضي في لندن، علماً ان النسخة المقبلة مقرّرة في برلين.