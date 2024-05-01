"نيوي" يؤكد رحيله عن فريق "رد بول" في 2025

أعلن رد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأربعاء أن أدريان نيوي المدير التقني للفريق وأحد أنجح مصممي السيارات في فورمولا 1 على مر العصور سيغادر في 2025 بعد 19 عاما مع الفريق.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية وموقع أوتو موتور أوند سبورت الألماني الشهر الماضي أن البريطاني أبلغ رد بول برغبته في الرحيل بعد مزاعم بشأن رئيس الفريق كريستيان هورنر.

وتمت تبرئة هورنر في فبراير شباط الماضي من مزاعم سوء التصرف مع موظفة. واستأنفت الموظفة ضد هذا القرار.

وقال نيوي في بيان “على مدى ما يقرب من عقدين كان شرفا عظيما لي أن ألعب دورا رئيسيا في تطور رد بول من فريق جديد إلى حاصد للألقاب.

“ومع ذلك، أشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة لتسليم الراية لآخرين والبحث عن تحديات جديدة لنفسي”.

وحققت السيارات التي صممها نيوي 25 لقبا للسائقين والصانعين مع فرق وليامز ومكلارين ورد بول. وكانت سيارة 2023 الأكثر هيمنة في تاريخ الرياضة إذ حصدت 21 انتصارا من 22 سباقا.

وقال رد بول إن نيوي (65 عاما) سيتخلى عن مهام التصميم في فورمولا 1 لكنه سيواصل حضور سباقات محددة حتى نهاية الموسم الحالي.

وخلال عقود من العمل في فورمولا 1 كان نيوي محط أنظار الفرق الكبرى دائما.

وربطت تكهنات فيراري، الذي سينضم إليه بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون الموسم المقبل، وأستون مارتن كوجهتين محتملتين في المستقبل لنيوي.

وقال هورنر “كل لحظاتنا العظيمة في الأعوام العشرين الماضية تحققت مع أدريان على الدفة الفنية.

“لقد ساعدتنا رؤيته وتألقه على تحقيق 13 لقبا في 20 موسما.

“بالنسبة لي، عندما انضم أدريان إلى رد بول، كان بالفعل مصمما نجما. وبعد عقدين من الزمن و13 بطولة يغادر كأسطورة حقيقية”.

وغازلت مرسيدس ماكس فرستابن سائق رد بول علانية كبديل محتمل لهاميلتون في 2025.

وسينهي رد بول شراكته مع هوندا في نهاية الموسم المقبل وسيصنع محركه الخاص بدعم من فورد.

وعادة ما تجبر بنود التعاقدات موظفين بارزين مثل نيوي على عدم الانتقال مباشرة لفرق منافسة مما يعني أنه لن يكون متاحا على الفور وربما يقرر التقاعد في نهاية المطاف.

ويواجه رد بول بعض المتاعب منذ ما قبل بداية الموسم مع تسليط الضوء على هورنر ووجود مشاكل مع يوس والد فرستابن ومستشار رياضة السيارات في الفريق هيلموت ماركو.

ويرتبط ماركو المخضرم في فورمولا 1 بعلاقة قوية مع فرستابن وربط ماكس مستقبله في الفريق ببقاء المسؤول النمساوي.

ويُنظر إلى نيوي على أنه مفتاح نجاح رد بول مثل فرستابن حتى لو لم يكن البريطاني يعمل منفردا ولديه فريق من المصممين وخبراء الانسيابية الهوائية البارزين.