فضيحة منشطات تهز عالم الملاكمة.. إيقاف البطل الأولمبي الأوزبكي مولوغونوف

إيقاف بطل الملاكمة الأولمبي مولوجونوف مؤقتا بسبب مادة محظورة رياضيا

قالت الوكالة الدولية للاختبارات إن عزيز بك مولوغونوف بطل ملاكمة وزن الثقيل في أولمبياد باريس تم إيقافه مؤقتا بعد أن سقط في اختبار للكشف عن مادة محظورة رياضيا.

وجاءت نتيجة اختبار الملاكم الأوزبكي (26 عاما) إيجابية لمادة ميثاسترون المرتبطة بتعزيز النمو السريع للعضلات وزيادة القوة والقدرة على التحمل وذلك في فحص للمنشطات خارج المنافسات خضع له في 11 يونيو حزيران.

وقالت الوكالة في بيان “تم إبلاغ الرياضي بالقرار ويحق له طلب تحليل العينة الثانية”.

وأضافت أنه إذا طلب تحليل العينة الثانية وأكدت نتيجة العينة الأولى فسيتم اعتبار الحالة انتهاكا مؤكدا لقواعد مكافحة المنشطات.

وتابع البيان أنه إذا لم يتم طلب تحليل العينة الثانية فإن الحالة ستعتبر أيضا انتهاكا مؤكدا لقواعد مكافحة المنشطات لكن “ستتاح الفرصة للرياضي لتقديم دفوعه”.

واتصلت رويترز بالاتحاد الأوزبكي للملاكمة للتعليق.

وفاز مولوغونوف أيضا بالميدالية البرونزية في الوزن الثقيل في بطولة العالم للملاكمة 2023 إضافة إلى الميدالية الذهبية في الوزن الثقيل في بطولة آسيا للملاكمة للهواة 2022.