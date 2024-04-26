فلادلفيا يفوز على نيكس في دوري السلة الأمريكي

بفضل 50 نقطة من لاعبه جويل إمبيد، وهي أعلى حصيلة له في الأدوار الإقصائية طوال مسيرته، فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 125-114 على ضيفه نيويورك نيكس في المباراة الثالثة بين الفريقين في إقصائيات القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبهذا الانتصار أصبحت النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة 2-1 لصالح نيويورك. وتحسم النتيجة الإجمالية على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأضاف تريسي ماكسي 25 نقطة لرصيد الفريق الفائز بينما أحرز زميله كيلي أوبر 15 نقطة.

وكان جالين برونسون أفضل مسجلي نيويورك برصيد 39 نقطة إلى جانب تقديم 13 تمريرة حاسمة لزملائه وأضاف جوش هارت 20 نقطة لكن الفريق خسر بعد فوزه في أول مباراتين في ملعبه.

وفي مواجهة أخرى أحرز باولو بانشيرو 31 نقطة وسيطر على 14 كرة مرتدة في فوز فريقه أورلاندو ماجيك 121-83 على ضيفه كليفلاند كافاليرز في المباراة الثالثة بين الفريق في إقصائيات القسم الشرقي أيضا.

وبهذا تصبح النتيجة الإجمالية للمواجهة بين الفريقين 2-1 لصالح كليفلاند.

وأحرز جاريت ألين لاعب كليفلاند 15 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة في حين أحرز زميله البديل كريس لوفيرت 15 نقطة بينما تلقى فريقهما أسوأ هزيمة في تاريخه في الأدوار الإقصائية (بفارق 38 نقطة).

وفي ثالث وآخر مباريات الليلة الماضية عزز دنفر ناجتس موقفه عندما فاز 112-105 على مضيفه لوس أنجليس ليكرز وتقدم 3-صفر في النتيجة الإجمالية وأصبح على بعد انتصار واحد فقط من التأهل لقبل نهائي القسم الغربي.

وأسهم نيكولا يوكيتش في فوز دنفر بإحراز 24 نقطة والسيطرة على 15 كرة مرتدة وتقديم تسع كرات حاسمة لزملائه بينما أضاف زميله آرون جوردون 29 نقطة لرصيد الفريق الفائز كما سيطر على 15 كرة مرتدة.

وأحرز أنتوني ديفيز لاعب ليكرز 33 نقطة لفريقه بينما أحرز زميله ليبرون جيمس 26 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه لكن الفريق خسر للمرة الثالثة تواليا.