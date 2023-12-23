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فلاهوفيتش يسجل هدف فوز يوفنتوس على فروزينوني

منذ 25 دقيقة
دوسان فلاهوفيتش

دوسان فلاهوفيتش

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فاز يوفنتوس 2-1 على فروزينوني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفضل هدف متأخر للبديل دوسان فلاهوفيتش ليقلص الفريق الفارق مع إنتر ميلان المتصدر إلى نقطة واحدة اليوم السبت.

وافتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق الدولي التركي كنان يلدز (18 عاما) الذي هز الشباك في مشاركته الأولى من البداية عندما مر من ثلاثة مدافعين وأطلق تسديدة متقنة استقرت في المرمى.

لكن فروزينوني أدرك التعادل بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة عندما تستلم خايمي بايز تمريرة عرضية من إيلاريو مونتيريزي في جانب الملعب ليطلق تسديدة مرت من حارس يوفنتوس فويتشيخ شتينسني البعيد عن مرماه ليمنح الفريق المستقر في منتصف جدول الترتيب بعض الأمل.

إلا أن فلاهوفيتش، الذي شارك بدلا من يلدز في بداية الشوط الثاني، حول تمريرة عرضية من وستون ماكيني بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 81 ليضمن فوز يوفنتوس صاحب المركز الثاني بالثلاث نقاط.

ويلعب إنتر المتصدر في وقت لاحق اليوم مع ليتشي.

    المصدر :
  • رويترز

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