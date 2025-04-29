فليك: الفوز بكأس ملك إسبانيا يمنح برشلونة دافعا إضافيا قبل مواجهة إنتر

قال هانز فليك مدرب برشلونة اليوم الثلاثاء إن فوز فريقه على غريمه الأزلي ريال مدريد مطلع الأسبوع ليتوج بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم سيمنحه دافعا إضافيا بدلا من أن يكون مصدر إلهاء عندما يواجه إنتر ميلان في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكمل فريق المدرب فليك، الذي يتصدر الدوري الإسباني، الجزء الأول من مساعيه للفوز بالثلاثية بانتصار مثير 3-2 في الوقت الإضافي يوم السبت.

وقال المدرب ردا على سؤال عما إذا كان يحتاج إلى كبح جماح فرحة اللاعبين الغامرة قبل مباراة الذهاب على أرضه أمام الفريق الإيطالي غدا الأربعاء “لا، ما أراه هو أن الجميع يركزون على هذه المباراة. كل اللاعبين يعرفون مدى أهمية التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف “الفوز على ريال مدريد مهم جدا لبث أجواء إيجابية، وقد يحفزنا أيضا. نعلم أن علينا العمل بجد للوصول إلى النهائي. إنه حلم للجميع أن نكون هنا، علينا أن نحافظ على تركيزنا”.

وتابع “إنتر ميلان لديه فريق يضم بعض اللاعبين الذين وصلوا إلى سن قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة أمامهم لبلوغ النهائي وسيبذلون أقصى ما لديهم”.

وبعد 120 دقيقة مثيرة أمام ريال مدريد، ينتظر فليك ليرى كيف سيتفاعل لاعبوه في التدريبات.

وقال فليك “سنرى غدا، اليوم ليس اليوم المناسب للحديث عن التشكيلة الأساسية، غدا سنرى ما سيحدث وكيف سيتعافون”.

وأضاف “كما لعب إنتر يوم الأحد ولديهم ساعات أقل للتعافي، لكنها مباراة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والجميع يريد أن يقدم 100 في المئة من جهده”.

وأكد فليك أن فويتشيخ شتينسني سيبقى الحارس الأول للفريق في دوري أبطال أوروبا رغم عودة مارك أندريه تير شتيجن من غياب طويل بسبب الإصابة.

وانتهت آمال إنتر في الفوز بالثلاثية الأسبوع الماضي حين خرج من الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا على يد ميلان، كما سمحت خسارتان متتاليتان في الدوري لنابولي باحتلال صدارة الدوري الإيطالي وتوسيع الفارق إلى ثلاث نقاط.

ومع ذلك، لن يغير فليك نهجه ضد فريق خسر ثلاث مباريات متتالية.

وقال فليك “دوري أبطال أوروبا يمثل أيضا فرصة كبيرة لإنتر للفوز بلقب فهم على بعد مباراتين من النهائي، مثلنا تماما”.

وأضاف “لا يهمني ما حدث في المباريات الماضية. لا أفكر في ذلك، فهذا الأمر لا يشغلني بل أركز على فريقي”.