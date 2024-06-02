"فناربخشه" التركي يقترب من إعلان التعاقد مع "مورينيو"

من المرجح إن يعود المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو للتدريب الموسم المقبل بينما يستعد نادي فناربخشه المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للإعلان عن تعاقده معه في وقت لاحق اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 1024.

ولا يرتبط مورينيو (61 عاما) بأي فريق منذ استغناء روما الإيطالي عن خدماته في يناير كانون الثاني الماضي.

وقال النادي التركي أمس السبت إنه بدأ محادثات مع مورينيو ونشر تسجيلا مصورا خاطب فيه المدرب صاحب الخبرة الكبيرة جمهور الفريق قائلا أراكم غدا (في اسطنبول)… دعونا نبدأ رحلتنا سويا.”

وسيتولى مورينيو قيادة الجهاز الفني لفناربخشه خلفا للمدرب التركي إسماعيل كارتال الذي أقيل من منصبه الجمعة الماضي بعد أن تلقى فريقه هزيمة واحدة في الدوري لكنه تعادل ست مرات ما كلفه خسارة اللقب المحلي لصالح غلطة سراي جاره في اسطنبول بفارق ثلاث نقاط.

وسيطلب من مورينيو الذي فاز بألقاب مع أندية بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد مساعدة فناربخشه على الفوز بلقب الدوري المحلي لأول مرة منذ موسم 2013-2014.