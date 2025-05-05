فورست الساعي للعب في دوري أبطال أوروبا يتعادل 1-1 مع كريستال بالاس

منيت مساعي نوتنجهام فورست للتأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بانتكاسة عندما تعادل 1-1 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين حيث ألغى موريلو هدف تقدم إيبيريتشي إيزي من ركلة جزاء لصالح الفريق المضيف.

وبهذه النتيجة، يحتل فورست المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة من 35 مباراة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الخامس وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

تقدم بالاس، الواقع في منطقة منتصف جدول الترتيب، بهدف في استاد سيلهيرست بارك عبر ركلة جزاء سجلها إيزي في الدقيقة 60 بعد أن أسقط حارس مرمى فورست ماتس سيلز، اللاعب تيريك ميتشل. كما سدد إيزي كرة ارتطمت بالعارضة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ولم يستمر تقدم بالاس سوى أربع دقائق قبل أن يسدد نيكو وليامز كرة قوية نحو مرمى أصحاب الأرض غيرت اتجاهها لتصطدم بالمدافع موريلو لتسكن الشباك.

وخرج موريلو من الملعب بعد ذلك بوقت قصير بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وهو ما قد يحرمه من المشاركة مع فورست في المباريات المتبقية من الموسم.