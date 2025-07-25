فورمولا ئي والاتحاد الدولي للسيارات يمددان شراكتهما حتى عام 2048

ضمنت بطولة العالم لسباقات فورمولا ئي أن تظل السلسلة الوحيدة لسباقات السيارات الكهربائية ذات المقعد الواحد المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) حتى عام 2048 على الأقل بعد الإعلان عن تمديد التعاقد بينهما اليوم الجمعة.

وقالت فورمولا ئي، التي تملك شركة ليبرتي جلوبال للاتصالات حصة أغلبية فيها، إن التمديد لمدة عشرة أعوام، مع إشارة مصادر إلى بند يتيح التمديد لخمسة أعوام أخرى، يوفر قاعدة صلبة للتطور بعيد المدى وفرص الاستثمار.

وتتوقع فورمولا ئي أن تكون سياراتها على نفس مستوى الأداء أو أفضل مقارنة بسيارات منافسات أخرى من الدرجة الأولى بما في ذلك فورمولا 1، بحلول منتصف القرن.

ويمكن لسيارة الجيل الثالث الحالية في فورمولا ئي التسارع من صفر إلى 60 ميلا في الساعة (من صفر إلى 96 كيلومترا في الساعة) في 1.82 ثانية، أي أسرع بنسبة 30 في المئة من سيارة فورمولا 1 التي تبلغ سرعتها القصوى 200 ميل في الساعة (321 كيلومترا في الساعة).

وقال مايك فرايز الرئيس التنفيذي لمجموعة ليبرتي جلوبال “آمنا بفورمولا ئي منذ اليوم الأول، وهذا التمديد يؤكد ثقتنا فيما تتجه إليه”.

وأضاف “مع استمرار دعم الاتحاد الدولي للسيارات، يمكننا الآن اتخاذ الخطوات الكبيرة التالية – في توسيع نطاق الرياضة، وتنمية قاعدتها الجماهيرية عالميا، ومواصلة دفع حدود ما يمكن أن تحققه سباقات السيارات الكهربائية”.

وقال جيف دودز الرئيس التنفيذي لفورمولا ئي إن السلسلة استعرضت نموا استثنائيا في 11 موسما حتى الآن.

وأضاف “مع هذا التمديد طويل الأمد، فإن الفرصة التي تتمتع بها فورمولا ئي الآن للتأثير على رياضة السيارات العالمية ستكون بارزة حقا”.

ويُختتم الموسم الحالي من منافسات فورمولا ئي بسباقين في لندن، وقد حسم أوليفر رولاند سائق نيسان فوزه بلقب السائقين.