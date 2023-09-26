الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 ﻫ - 26 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فوزان لبنانيان في سلة الدوحة الدولية

منذ 20 دقيقة
فوزان للحكمة وبيروت في دورة الدوحة الدولية

فوزان للحكمة وبيروت في دورة الدوحة الدولية

A A A
طباعة المقال

حقق نادي الحكمة حامل اللقب، فوزًا ثانيًا على دجلة العراقي بفارق 22 نقطة 88 – 66، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم في المجموعة الأولى من دورة الدوحة الدولية الثانية في كرة السلة، والتي تقام مبارياتها في صالة نادي الغرافة حتى الأحد الأول من تشرين الأول المقبل.

وكان أفضل مسجل للحكمة أحمد ابراهيم 28 نقطة.

وكان الحكمة فاز مساء الإثنين على بيروت فيرست كلوب 68 – 65، ليقترب الأخضر خطوة كبيرة من الدور نصف النهائي، إذ تبقى له مباراة مع الفتح الرباطي المغربي، وهي مصيرية للأخير.

وفي القاعة عينها وفي المجموعة نفسها، حقق بيروت فيرست كلوب فوزًا أول على الفتح الرباطي بفارق 18 نقطة 81 – 63. وأنعش بيروت آماله في التأهل للدور نصف النهائي، بعد خسارته افتتاحًا أمام الحكمة بفارق ثلاث نقاط.

وسجل للفائز الأميركيان جوليان كامبل 22 نقطة، ودار تاكر 17 نقطة و12 متابعة.

    المزيد من رياضة

    ليونيل ميسي
    ميامي سينتظر حتى "اللحظة الأخيرة" لاتخاذ قرار بشأن جاهزية ميسي لنهائي الكأس
    أردا جولر
    جولر لاعب ريال مدريد يتعرض لإصابة في الفخذ
    أتليتيكو مدريد
    بسبب إصابة في الركبة.. كوريا مهاجم أتليتيكو مدريد سيغيب عن المباريات

    الأكثر قراءة

    السفارة الأميركية في عوكر
    توقيف مطلق النار على السفارة الأميركية
    العقيد الركن تركي المالكي
    أول تعليق لوزارة الدفاع السعودية بعد جريمة الحوثي في البحرين
    أدوية - تعبيرية
    سوريا باتت "صيدليّة" اللبنانيّين.. ماذا عن "جودة" الأدوية؟