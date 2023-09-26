فوزان لبنانيان في سلة الدوحة الدولية

حقق نادي الحكمة حامل اللقب، فوزًا ثانيًا على دجلة العراقي بفارق 22 نقطة 88 – 66، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم في المجموعة الأولى من دورة الدوحة الدولية الثانية في كرة السلة، والتي تقام مبارياتها في صالة نادي الغرافة حتى الأحد الأول من تشرين الأول المقبل.

وكان أفضل مسجل للحكمة أحمد ابراهيم 28 نقطة.

وكان الحكمة فاز مساء الإثنين على بيروت فيرست كلوب 68 – 65، ليقترب الأخضر خطوة كبيرة من الدور نصف النهائي، إذ تبقى له مباراة مع الفتح الرباطي المغربي، وهي مصيرية للأخير.

وفي القاعة عينها وفي المجموعة نفسها، حقق بيروت فيرست كلوب فوزًا أول على الفتح الرباطي بفارق 18 نقطة 81 – 63. وأنعش بيروت آماله في التأهل للدور نصف النهائي، بعد خسارته افتتاحًا أمام الحكمة بفارق ثلاث نقاط.

وسجل للفائز الأميركيان جوليان كامبل 22 نقطة، ودار تاكر 17 نقطة و12 متابعة.