فوز بيجولا وسبالينكا في البطولة الختامية لتنس السيدات

فازت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا على اليونانية ماريا ساكاري 6-صفر و6-1 في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات المقامة في كانكون بالمكسيك حيث تسعى لاعبة روسيا البيضاء للحفاظ على موقعها في صدارة قائمة التصنيف الدولية لمحترفات اللعبة.

وسبق أن التقت ساكاري مع سبالينكا تسع مرات انتهت ست منها بفوز سبالينكا بينما فازت اللاعبة اليونانية ثلاث مرات منها مرتان في نسخ سابقة للبطولة الختامية.

لكن تفوق سبالينكا كان واضحا تماما في مباراة الليلة الماضية وتقدمت بعد الفوز لصدارة المجموعة الأولى إلى جانب الأمريكية جيسيكا بيجولا.

ونجحت سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة في حسم الفوز بخمس من تسع فرص لكسر الإرسال وحققت الفوز في 11 شوطا متتاليا لتفوز بالمباراة في 74 دقيقة.

وقالت سبالينكا عن منافستها “إنها لاعبة مدهشة. وهي دوما تقاتل على كل كرة.. مهما كانت النتيجة وهذا ما يجعلها منافسة صعبة حقا.

“تعرفون ماريا. هي قادرة على العودة في أي وقت. وهي تستغل أقل فرصة وتواصل القتال.”

وفي مباراة سابقة فازت بيجولا في 10 من أخر 12 شوطا لتهزم إيلينا ريباكينا وهي من قازاخستان 7-5 و6-2.

وبدت ريباكينا صاحبة ضربات الإرسال القوية مقبلة على الفوز بالمجموعة الأولى عندما كانت تستعد للإرسال وهي متقدمة 5-3 قبل أن تستبسل بيجولا وتكسر إرسالها.

وواصلت اللاعبة الأمريكية تقدمها بالفوز بأربعة أشواط متتالية بينما ارتكبت منافستها الكثير من الأخطاء السهلة والتي وصلت إلى 35 خلال المباراة.

وقالت بيجولا في تصريحات لقناة التنس بعد الانتصار “بعد أن ارتكبت (هي) بعض الأخطاء السهلة نجحت أنا في استغلال ذلك في الوقت المناسب وواصلت التقدم خلال المجموعة الثانية.”

وستلتقي بيجولا المصنفة الخامسة في البطولة غدا الثلاثاء مع ساكاري المصنفة الثامنة.

وتستمر البطولة ما بين 29 أكتوبر تشرين الأول الجاري والخامس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل وتشارك فيها أفضل ثماني لاعبات على مستوى الفردي وأفضل ثماني فرق للزوجي خلال الموسم الحالي.