فوز تايلاند على لبنان في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك الـ49

فازت تايلاند على لبنان 2 – 1 (الشوط الاول 1 – 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في العاصمة بانكوك، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك ال49.

وتقدمت تايلاند بهدف سجله المدافع اللبناني جهاد ايوب خطأ في مرماه في الدقيقة 48 الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الاول، بعدما حول بالخطأ كرة عرضية الى شباك مرمى الحارس مصطفى مطر.

وعادل باسل جرادي للبنان في الدقيقة 57 بكرة ارضية بتسديدة من وسط المنطقة في الشباك التايلاندية، اثر تمريرة متقنة من الكابتن حسن معتوق الذي توغل داخل المنطقة من اليسار.

وفي الدقيقة 85 سجل اصحاب الارض اصابة الفوز بكرة رأسية اثر لعبة من داخل المنطقة اللبنانية.

وكان العراق فاز في اولى مباراتي الدور نصف النهائي على الهند بضربات الترجيح 5 – 4، بعد التعادل 2 – 2 في الوقت الاصلي.