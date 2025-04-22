فوز تشيكوني بمرحلة في سباق الألب للدراجات.. ولكن هذا ما حصل!

حقق المتسابق الإيطالي جوليو تشيكوني أول فوز له بمرحلة منذ عامين تقريبا وذلك في سباق الألب للدراجات، لكنه قد يفكر في تغيير طريقة احتفاله المميزة بعد تلقيه غرامة مالية بسبب رمي نظارته الشمسية على الجماهير.

وحقق تشيكوني متسابق فريق ليدل-تريك الفوز في المرحلة الافتتاحية يوم الاثنين، ليطيح بنظارته الشمسية وهو في قمة السعادة بفوزه الأول منذ عام 2023، عندما عبر خط النهاية في سان لورينزو دورسينو.

وسبق له أن احتفل بطريقة مماثلة عند فوزه بمراحل سابقة، بما في ذلك في سباق إيطاليا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعاقب فيها بموجب القاعدة التي تم إدخالها في عام 2021 بشأن التخلص من الأشياء بطريقة مهملة أو خطيرة.

وقال تشيكوني للصحفيين اليوم الثلاثاء قبل المرحلة الثانية “بالنسبة لي كان شيئا، لا أريد أن أقول سخيفا، لكنني أقبل الغرامة في نهاية المطاف”.

وأضاف “في النهاية من الصعب أن أقول شيئا لأن القوانين تتغير دائماً كل عام، لذا كان من الخطأ عدم دراسة القوانين والآن أنا أعلم ذلك”.

وكلف الحماس تشيكوني 250 فرنكا سويسريا (307 دولارات) و15 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات، لكنه لم يكن مقتنعا تماما بتغيير أسلوبه عندما سُئل عما إذا كان سيستخدم نفس الاحتفال إذا فاز بالمرحلة الثانية.

وقال تشيكوني “من الصعب حقا أن أقول ذلك لأنه من الغريب دوما أن تتلقى غرامة مالية عندما تفوز بسباق”.

وأضاف “لا أوافق بصراحة (على ما حدث) لكن الأمر هكذا، لا يمكننا فعل شيء”.