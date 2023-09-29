فوز ثمين على الزمالك.. الحكمة يتأهل لنهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

تمكن نادي الحكمة بيروت من انتزاع فوز ثمين من الزمالك المصري بنتيجة 68 – 61 (الأشواط 17 – 15، 29 – 25، 46 – 50، 68 – 61) في ثانية مباراتي الدور نصف النهائي، والتي أجريت بينهما مساء (الجمعة 29-9-2023)في صالة نادي الغرافة قرب الدوحة.

وبذلك تمكن الحكمة بيروت حامل اللقب من تحديد موعد مع مواطنه بيروت فيرست كلوب في المباراة النهائية لبطولة الدوحة القطرية الدولية الثانية في كرة السلة (السبت 30-9-2023)

وسبق للحكمة الفوز على بيروت بفارق ثلاث نقاط في افتتاح الدورة الثلاثاء الماضي.

وتقدم الزمالك بفارق سبع نقاط 43 – 36 قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الثالث مستفيدا من هجمات مرتدة سريعة، بعد سيطرة لبنانية في الشوطين الاولين.

الا ان الحكمة رد بقوة في بداية الشوط الرابع الاخير بتسجيل تسع نقاط نظيفة، وسط تألق من الليبي محمد السعدي والاميركي كليف الكسندر (هداف المباراة تسجيلا وصاحب افضل سجل في المتابعات) وباسل حرفوش وعزيز عبد المسيح. وسدد صانع الالعاب رودريغ عقل ثلاثية قاتلة قضى بها على آمال الفريق القاهري، لتنفجر المدرجات اللبنانية فرحا وسط حضور زهاء 1500 مشجع لبناني، في مقابل زهاء 400 مشجع ارتدوا اللباس الابيض التقليدي لنادي الزمالك.

ويمكن القول ان المدرب التاريخي للفريق الأخضر غسان سركيس، نجح في إيجاد توليفة قوية بين اللاعبين، على رغم إعلانه عن زج قسم منهم في غير مراكزهم المعتادة، وهذه خير وسيلة للتحضير لبطولة لبنان.