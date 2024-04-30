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فوز متوقع.. ثاندر يتخطى بليكانز ويضمن مكانا في قبل نهائي القسم الغربي

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2024 9:01 صباحًا
ثاندر يكتسح بليكانز - كرة السلة الأمريكية

ثاندر يكتسح بليكانز - كرة السلة الأمريكية

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سجل كل من شاي جيلجيوس-ألكسندر وجالين وليامز 24 نقطة واستحوذ جيلجيوس-ألكسندر على عشر كرات مرتدة ليكتسح أوكلاهوما سيتي ثاندر الجولة الأولى للأدوار الإقصائية بالقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على حساب مضيفه نيو أورليانز بليكانز بفوزه 97-89 الليلة الماضية.

وسجل وليامز ثماني من إجمالي نقاطه خلال الربع الأخير للمصنف الأول ثاندر التي صعد لمواجهة المتأهل من المصنف الرابع لوس انجليس كليبرز أو المنصف الخامس دالاس مافريكس في قبل نهائي القسم الغربي.

وأحرز كل من تشيت هولمجرين وجوش جيدي 14 نقطة وساهم لوجينت دورت في تسجيل 11 نقطة.

وقال مارك دينو مدرب ثاندر “أظهرنا طاقتنا وتركيزنا والتزامنا وعملنا الجماعي. كنت أشعر بالفضول لمعرفة النسخة التي سنقدمها من أنفسنا، وكنا نتمتع بشخصية قوية”.

وحقق أوكلاهوما سيتي انتصاره الرابع على التوالي على مضيفه بليكانز ليتأهل إلى قبل نهائي القسم الغربي بعد فوزه بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وفي مباراة أخرى، تألق جمال موراي ليقود دنفر ناجتس لفوزه الرابع على لوس انجليس ليكرز ويفوز بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بنتيجة 4-1.

وسيلتقي ناجتس المصنف الثاني مع المصنف الثالث مينيسوتا تمبرولفز في قبل نهائي القسم الغربي.

وجاء فوز ناجتس بفارق نقطتين 108-106 على ضيفه ليكرز الليلة الماضية.

وفي مباراة ثالثة، سجل ديريك وايت 38 نقطة أعلى رصيد في مسيرته بينها ثماني من 15 رمية ثلاثية ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز على ميامي هيت 102-88.

ويتفوق بوسطن 3-1 على ميامي في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في دور الثمانية للقسم الشرقي.

    المصدر :
  • رويترز

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