فوز مذهل لنيكس يقصي سيكسرز من الإقصائيات

نيكس يحسم فوزه على سيكسرز في الأدوار الإقصائية - دوري كرة السلة الأمريكي

سجل جالين برونسون 41 نقطة، الأعلى في المباراة، وحسم جوش هارت الفوز برمية ثلاثية متأخرة ليُقصي نيويورك نيكس مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز من الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه 118-115 في المباراة السادسة من السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات الليلة الماضية.

وبعد فوزه 4-2، سيلتقي نيكس المصنف الثاني مع المصنف السادس إنديانا بيسرز في سلسلة تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالقسم الشرقي.

وستقام المباراة الأولى بين الفريقين يوم الاثنين المقبل في نيويورك.

وفي سعيه لتحقيق فوزه الثالث في زيارته لفيلادلفيا في السلسلة، تقدم نيكس 107-99 قبل 3:26 دقيقة من النهاية قبل أن يدرك سيكسرز التعادل 111-111 بفضل ثلاث نقاط أثناء اللعب عبر تريسي ماكسي.

لكن برونسون أرسل تمريرة إلى هارت سجل منها رمية ثلاثية مباشرة ليضع الضيوف في المقدمة بنتيجة 114-111 قبل 25.6 ثانية على النهاية.

وسجل كل من دونتي ديفينتشينتسو وبرونسون رميتين حرتين قبل 7.7 ثانية على النهاية ليحسما الفوز.

وفي مباراة أخرى، سجل أوبي توبين 21 نقطة وأضاف تي.جيه ماكونيل 20 نقطة في فوز إنديانا بيسرز على ضيفه ميلووكي باكس 120-98 في المباراة السادسة من السلسلة في الجولة الأولى بالقسم الشرقي في مدينة إنديانابوليس.

وحسم بيسرز فوزه بالسلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بنتيجة 4-2.

وتأهل بيسرز للجولة الثانية من الأدوار الإقصائية ليلتقي مع نيويورك نيكس المصنف الثاني.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)