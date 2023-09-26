الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 ﻫ - 26 سبتمبر 2023 |
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فوسكوفيتش مدافع كرواتيا الواعد سينضم إلى توتنهام في 2025

منذ ساعة واحدة
توتنهام

توتنهام

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– أعلن توتنهام هوتسبير توصله لاتفاق بالتعاقد مع المدافع الكرواتي الواعد لوكا فوسكوفيتش من فريق هايدوك سبليت لينضم اللاعب البالغ عمره 16 عاما إلى النادي الإنجليزي في 2025.

وأوضح توتنهام أمس الاثنين أن عقد فوسكوفيتش سيمتد حتى عام 2030.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة تقدر بحوالي 12 مليون جنيه استرليني (14.64 مليون دولار).

ووفقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يجب أن ينتظر فوسكوفيتش حتى يبلغ 18 عاما قبل الوصول إلى إنجلترا.

وخاض قلب الدفاع 11 مباراة مع هايدوك سبليت منذ صعوده للفريق الأول في فبراير شباط الماضي وأصبح أصغر لاعب يشارك في دوري الدرجة الأولى في بلاده عندما كان يبلغ 16 عاما ويومين.

كما خاض خمس مباريات مع منتخب كرواتيا تحت 17 عاما.

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