فيدرر يرفع العلم إيذانًا بانطلاق لومان 24 ساعة في فرنسا

قال منظمو سباق لومان 24 ساعة للقدرة والتحمل للسيارات الرياضية اليوم الخميس إن روجر فيدرر سيطلق إشارة البدء الرسمية للسباق هذا العام، وذلك في يونيو حزيران المقبل.

وسيقوم أسطورة التنس السويسري بإنزال العلم لبدء النسخة 93 من سباق التحمل في الساعة الرابعة من مساء 14 يونيو على حلبة سارث شمال غرب فرنسا.

ويوجه المنظمون الدعوة في كل عام إلى شخصية ذات شهرة عالمية لإطلاق السباق، وتولى الأمر في العام الماضي زين الدين زيدان المتوج مع فرنسا بكأس العالم لكرة القدم.

وقال بيير فيلون رئيس الشركة المنظمة للسباق “سيكون من دواعي سرورنا أن نرحب بروجر فيدرر كمُطلق رسمي لسباق لومان 24 ساعة. إن تأثيره يتجاوز بكثير عالم التنس”.

وقال فيدرر، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، إن هذا شرف كبير له. وأضاف “لطالما أبهرني الالتزام والدقة والمرونة لهذا السباق”.

وفاز فيراري بالنسختين الأخيرتين من السباق، بينما أحرز السائق السويسري سيباستيان بويمي السباق أربع مرات آخرها مع تويوتا عام 2022.

ومن بين السويسريين الآخرين الفائزين بالسباق، نيل جاني (2016) ومارسيل فاسلر (2011 و2012 و2014).