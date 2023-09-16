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فيديو.. القطري "ناصر العطية" يتعرض لحادث مروع في رالي لبنان

منذ ساعة واحدة

سيارة المتسابق القطري "ناصر العطية"

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تعرّض السائق القطري ناصر العطية لحادث خطيرة للغاية، (السبت 16-9-2023)، في رالي لبنان، مما أدى إلى أضرار كبيرة في سيارته.

وأظهر مقطع فيديو حجم الضرر الذي لحق بسيارة العطية جراء انقلابها وخروجها عن المسار.

واكدت قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية، انسحاب السائق المميز من رالي لبنان، في نسخته رقم 45.تعرّض السائق القطري ناصر العطية لحادث خطير أجبره على الانسحاب من رالي لبنان.

واستطاع العطية، الذي يعد واحداً من أبرز السائقين في العالم، من الخروج بسلامة من سيارته، إلى جانب ملّاحه، من دون التعرّض لأي إصابة، رغم الأضرار الكبيرة التي حدثت.

وتبلغ المسافة الإجمالية لرالي لبنان 634.43 كلم، منها 195.34 كلم طول المراحل الخاصة للسرعة في 11 مرحلة، مع العلم أن الرالي يشكل هذا العام الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، بعد راليات قطر وسلطنة عمان والأردن.

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