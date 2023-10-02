فيديو.. بعد إلغاء المباراة الجمهور الإيراني: "لا نريد تسييس كرة القدم"

بعد أن رفض نادي اتحاد جدة السعودي خوض المباراة أمام سيباهان الإيراني، بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني، القائد الراحل لـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ردد الآلاف من جماهير ومشجعي نادي سباهان أصفهان الإيراني، هتافات سياسية عقب إلغاء المباراة مع فريق الاتحاد، ومن بين الهتافات: “لا نريد تسييس كرة القدم”.

إيران انترناشيونال: الآلاف من جماهير ومشجعي نادي سباهان أصفهان الإيراني، يرددون هتافات سياسية عقب إلغاء المباراة مع فريق #الاتحاد_السعودي، بسبب صور وتماثيل قاسم سليماني. ومن بين الهتافات: "لا نريد تسييس كرة القدم". pic.twitter.com/d0NTc6CnMh — ملفات كريستوف ﮼١٧٢٧م (@CressFiles) October 2, 2023

ولم يدخل لاعبو الاتحاد أرضية الملعب، ومن ثم توجه الاتحاد السعودي إلى مطار أصفهان للمغادرة إلى جدة بعد إلغاء المباراة مع سباهان الإيراني.

وكان من المتوقّع أن يستضيف النادي الإيراني نظيره السعودي في استاد نقش جهان بأصفهان، لكن المباراة لم تنطلق في موعدها.