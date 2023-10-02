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فيديو.. بعد إلغاء المباراة الجمهور الإيراني: "لا نريد تسييس كرة القدم"

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2023 9:34 مساءً
نادي اتحاد جدة السعودي

نادي اتحاد جدة السعودي

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بعد أن رفض نادي اتحاد جدة السعودي خوض المباراة أمام سيباهان الإيراني، بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني، القائد الراحل لـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ردد الآلاف من جماهير ومشجعي نادي سباهان أصفهان الإيراني، هتافات سياسية عقب إلغاء المباراة مع فريق الاتحاد، ومن بين الهتافات: “لا نريد تسييس كرة القدم”.

ولم يدخل لاعبو الاتحاد أرضية الملعب، ومن ثم توجه الاتحاد السعودي إلى مطار أصفهان للمغادرة إلى جدة بعد إلغاء المباراة مع سباهان الإيراني.

وكان من المتوقّع أن يستضيف النادي الإيراني نظيره السعودي في استاد نقش جهان بأصفهان، لكن المباراة لم تنطلق في موعدها.

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