الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو - بعد الطفل الباكي.. رونالدو يستقبل الإيرانية فاطمة

منذ ساعة واحدة
رونالدو مستقبلا الفتاة فاطمة

رونالدو مستقبلا الفتاة فاطمة

A A A
طباعة المقال

زارت الرسامة الإيرانية فاطمة مقر بعثة النصر السعودي في إيران والتقت بالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

ونقلت صفحة النصر السعودي على “أكس” مقطع فيديو لرونالدو يلتقي فاطمة ويهديها قميصه.

واشتهرت فاطمة برسومات لرونالدو.

وحظي النجم البرتغالي مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الايراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعلقت لافتات عملاقة على جسور المدينة، تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها “أهلاً وسهلاً”، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

    المزيد من رياضة

    هاري كين
    كين يحذر بايرن من خطورة يونايتد الجريح
    نيوكاسل يونايتد
    مشجع لنيوكاسل في حالة مستقرة بعد تعرضه للطعن في ميلانو
    كارلو أنشيلوتي
    أنشيلوتي: سيتي هو المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

    الأكثر قراءة

    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    مبنى صندوق الضمان
    اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟