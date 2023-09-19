فيديو - بعد الطفل الباكي.. رونالدو يستقبل الإيرانية فاطمة

زارت الرسامة الإيرانية فاطمة مقر بعثة النصر السعودي في إيران والتقت بالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

ونقلت صفحة النصر السعودي على “أكس” مقطع فيديو لرونالدو يلتقي فاطمة ويهديها قميصه.

واشتهرت فاطمة برسومات لرونالدو.

الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران 🤩

و تلتقي بقائد #النصر كريستيانو رونالدو 💛 pic.twitter.com/0HsoMIacGv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 19, 2023

وحظي النجم البرتغالي مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الايراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعلقت لافتات عملاقة على جسور المدينة، تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها “أهلاً وسهلاً”، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق.