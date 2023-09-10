فيديو.. تضامناً مع ضحايا الزلزال بدر هاري ينسحب من المباراة

بكلمات مؤثرة، أعلن البطل العالمي المغربي بدر هاري مساء السبت 9\9\2023، انسحابه من نزاله الذي كان مرتقبا أمام الانجليزي جيمس ماكسويني، تضامناً مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده الجمعة 8\9\2023.

وقرر النجم المغربي الانسحاب من المواجهة التي كانت ضمن أمسية “غلوري 88″، كما طالب تأجيلها إلى وقت آخر.

وقال هاري في كلمة للجمهور الحاضر بقاعة قاعة “دوم دو باريس” بالعاصمة الفرنسية: “إن المغرب مجروح، والناس ماتت، وهناك أطفال فقدوا والديهم”.

كما تابع باللهجة المغربية: “ما جاتش انا نلعب وندابز ونفرح.. ووعد الحضور بعودة قوية.. واقسم على ذلك”، في إشارة منه إلى أن هذا الوقت للمغرب، وهو اليوم حزين ولا يستطيع أن يلعب ويفرح، متعهدا بإعادة المباراة في وقت لاحق وتقديم أفضل ما عنده.

وأضاف: “هذا الوقت للمغرب.. الله يرحم اللي ماتوا”.

يشار إلى أن وزارة الداخليّة المغربية كانت أعلنت في بيان سابق مساء أمس 9\9\2023 أن عدد الوفيات الذي خلّفته الهزّة الأرضية بلغ 2012 شخصا”.

فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة، وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى أن السلطات “تُواصل جهودها لإنقاذ الجرحى وإجلائهم والتكفل بالمصابين وتعبئة كل الإمكانات اللازمة”.