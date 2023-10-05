فيديو.. حادثة غريبة للاعب إيطالي بعد تسجيله هدف في مرمى الخصم!

لم تكتمل فرحة “نيكولو ديلماسترو” لاعب نادي روما سيتي، بعد تسجيله هدفه، خلال فعاليات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.

“ديلماسترو” الذي أنهى هجمة مرتدة بتسديدة متقنة، وسجل هدفا رائعا في مرمى فريق الخصم تيرمولي 1920 سقط على الأرض مغمىً عليه، بطريقة أثارت الذعر بين اللاعبين والجمهور.

حيث انهار مباشرة بعد تسجيله الهدف فاقدا للوعي، مما تسبب في حالة من الذعر بين جميع الحاضرين، وسرعان ما طلب زملاؤه المساعدة الطبية، دون أن يعرفوا بالضبط أسباب سقوط اللاعب فاقدا للوعي.

la cosa migliore di tutto il weekend di serie d: riceve sulla destra, entra in area, calcia, segna, cade, sviene, sostituito. pic.twitter.com/M98Cj1XgvV — رقم (@cuadradismo) October 3, 2023

المباراة التي جمعت فريقي تيرمولي 1920 وروما سيتي، انتهت بفوز الفريق الزائر بنتيجة 2-4، الأحد، حسبما ذكرت صحيفة “الماركا”.

ويبلغ عمر اللاعب الإيطالي 18 عاما، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وانضم لروما سيتي في سبتمبر 2023، وفق موقع “ترانسفير ماركت”.

وتمت رعاية اللاعب على الفور في الملعب، وتم استبداله، وفي الوقت الحالي، لم يقدم نادي روما سيتي معلومات حول أسباب انهيار اللاعب، حيث تعتبر الحرارة أحد العوامل الرئيسية المشتبه بها، حسب “الماركا”.