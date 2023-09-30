فيديو.. حادثة مؤلمة لحارس فالفايك تلغي مباراة فريقه مع أياكس أمستردام

ألغيت مباراة أياكس أمستردام خارج ملعبه أمام فالفايك في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم في الدقيقة 84 (السبت 30-9-2023) بعد اصطدام إتيان فاسن حارس فالفايك بأحد لاعبي المنافس وسقوطه أرضا.

وسقط فاسن على الأرض بعد اصطدامه بمهاجم أياكس بريان بروبي، مما تسبب في ذعر بين زملائه في الفريق ليهرعوا في طلب المساعدة الطبية.

وأمسك اللاعبون بستائر وحواجز حول حارس المرمى لحمايته من أعين الجمهور وبدت الدموع في عيون لاعبي الفريقين بينما يتم نقل جهاز تنظيم ضربات القلب للملعب.

واستلقى فاسن بدون حركة على الأرض عدة دقائق قبل أن يتم نقله على محفة إلى خارج الملعب ليدخل الفريقان إلى غرف الملابس قبل إلغاء المباراة عقب المداولات.

وقال فرانك فان موسيلفيلد مدير فالفايك لمحطة (إن.أو.إس) بعد حوالي ساعة من الواقعة “لقد غاب إتيان عن الوعي لفترة من الوقت”.

وأضاف “بدأ طاقمنا الطبي في إنعاشه على الفور، لكن يبدو أنها لم تكن مشكلة في القلب. لقد استعاد وعيه مرة أخرى عندما غادر الملعب لكنه لم يكن يعرف أين هو”.

وقالت صحيفة تليخراف الهولندية إن فاسن (28 عاما) نُقل إلى المستشفى.

Waalwijk ile Ajax'ın karşılaştığı maçta Ajaxlı Brian Brobbey ile çarpışan Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen hastaneye kaldırıldı. Kalecinin durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, maç tatil edildi.pic.twitter.com/bJyG1GdWyg — Lig Radyo (@LigRadyo) September 30, 2023