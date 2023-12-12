فيديو.. رئيس نادي تركي يوقع حكم مباراة كرة قدم بالضربة القاضية!

لكم فاروق قوجة رئيس نادي “أنقرة جوجو” التركي الحكم خليل أوموت في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بالدوري التركي الممتاز بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97 الاثنين.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة تي.آر.تي قوجة يقتحم الملعب ويلكم الحكم بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

واقتحمت جماهير أنقرة جوجو الملعب بعد المباراة وتعرض الحكم للركل أيضا عندما سقط رغم أن هوية المهاجمين لم تكن واضحة. ونجح أوموت في النهاية في الوصول لغرفة الملابس بمساعدة الشرطة.

وقالت شبكة تي.آر.تي إن الاتحاد التركي لكرة القدم سيعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة هذا الحادث.

ونقلت الشبكة عن محمد بويوكاكشي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم قوله “تعرضت كرة القدم التركية لضربة مخزية الليلة. كل من شارك في هذا الحادث سيدفع الثمن”.

وأدار أوموت البالغ من العمر 37 عاما، وهو حكم دولي منذ 2017، مباراة لاتسيو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام سيلتيك في 28 نوفمبر.

ويتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مسؤولي الأندية بسبب قراراتهم لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.

ويحتل أنقرة جوجو المركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة متأخرا بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.