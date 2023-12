فيديو.. رد فعل نيمار بعد فوز الهلال على النصر في ديربي الرياض

نشر نادي الهلال، فيديو يظهر رد فعل نجمه البرازيلي نيمار على فوز “الزعيم” أمام غريمه النصر في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين أمس الجمعة في الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وحسم الهلال مباراة الديربي بثلاثية دون رد حملت توقيع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل هدفين.

Once a blue, always a blue 💙@neymarjr is enjoying our win last night 🙌🏻#AlHilal 🔝 pic.twitter.com/SnJpG22LEu

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 2, 2023