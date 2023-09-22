فيديو.. رونالدو يتألق برقصة "العرضة" بعد إحرازه هدف التقدم على الأهلي

تمكن نادي النصر السعودي من انتزاع فوز ثمين على ضيفه وغريمه الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف ضمن فعاليات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

سيطر العالمي على مجريات اللعب في الشوط الأول وسط تراجع دفاعي من الراقي، وجاء هدف التقدم عن طريق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة، وعزز زميله تاليسكا التفوق في الدقيقة 17 وقلص فرانك كيسي النتيجة في الدقيقة 30.

وعاد تاليسكا لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45+6 وقلص رياض محرز الفارق في الدقيقة 50 من ركلة جزاء سددها بنجاح.

واصل النصر ضغطه الهجومي وهو ما أسفر عن الهدف الرابع في الدقيقة 52 بعد انطلاقة مميزة من رونالدو وسجل فارس البريكان للضيوف في الدقيقة 87 بعد تمريرة ساحرة من محرز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى 15 نقطة ليقترب من الاتحاد المتصدر والذي حقق 18 نقطة من 7 مباريات.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز الوحدة 4-صفر على ضيفه أبها.

والتقطت عدسات المصورين طريقة احتفال مميزة لرونالدو بعد تسجيل الهدف الرابع للنصر وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية بطريقة لاقت إعجاب الآلاف على مدرجات جمهور النصر.