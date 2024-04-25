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فيديو.. شاهد كيف سدد الرئيس الفرنسي ماكرون ركلة جزاء!

منذ 17 دقيقة
الرئيس الفرنسي ماكرون يشار في مباراة كرة قدم خيرية

الرئيس الفرنسي ماكرون يشار في مباراة كرة قدم خيرية (رويترز)

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يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعراض قدراته الرياضية قبل أولمبياد باريس 2024 إذ نفذ ركلة جزاء في مباراة كرة قدم خيرية أمس الأربعاء.

وسدد ماكرون كرة منخفضة في الزاوية البعيدة للمرمى بينما ظل حارس المرمى ثابتا على خط المرمى.

وكان الرئيس الفرنسي يلعب إلى جانب مجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية.

وضم فريق ماكرون (46 عاما) إيدن هازارد وديدييه دروجبا وديدييه ديشان مدرب فرنسا، وفاز على الفريق المنافس بقيادة مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر وصامويل إيتو 5-3.

وأقيمت المباراة في باريس لجمع أموال لصالح الأطفال في المستشفيات.

وكتب ماكرون على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “فريقان والهدف واحد: هو تحسين الحياة اليومية للأطفال والشبان الصغار في المستشفيات”.

وزادت الفعاليات الرياضية للرئيس الفرنسي، الذي سجل أيضا ركلة جزاء في مباراة خيرية عام 2021، في الرياضة خلال الفترة التي تسبق أولمبياد باريس.

والتقطت له صور وهو يتدرب على الملاكمة الشهر الماضي ووعد بالسباحة في نهر السين قبل دورة باريس الأولمبية.

    المصدر :
  • رويترز

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