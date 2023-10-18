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فيديو.. صلاح يخرج عن صمته ويساند ضحايا غزة

منذ 42 ثانية
محمد

محمد صلاح

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بعد انتقادات طالت النجم المصري محمد صلاح، في الأيام الأخيرة، بسبب عدم إعلان تضامنه مع ضحايا سكان غزة، خرج النجم المصري عن صمته في فيديو نشره على حساباته الرسمية مساء الأربعاء.

ونشر صلاح فيديو باللغة الإنجليزية مدته 50 ثانية، طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء.

هذا ما قاله صلاح في الفيديو:

ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف.

ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة. المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة. سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ.

أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء.

يجب أن تنتصر الإنسانية.

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