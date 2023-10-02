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فيديو.. فريق الاتحاد السعودي يغادر ملعب سباهان أصفهان الإيراني

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2023 8:19 مساءً
نادي الاتحاد السعودي

نادي الاتحاد السعودي

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رفض نادي اتحاد جدة السعودي خوض المباراة أمام سيباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم يدخل لاعبو الاتحاد أرضية الملعب، بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني، القائد الراحل لـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما وتوجه الاتحاد السعودي إلى مطار أصفهان للمغادرة إلى جدة بعد إلغاء المباراة مع سباهان الإيراني.

وكان من المتوقّع أن يستضيف النادي الإيراني نظيره السعودي في استاد نقش جهان بأصفهان، لكن المباراة لم تنطلق في موعدها.

ومن المتوقّع أن يصدر الاتحاد الآسيوي بياناً خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مصير المباراة، التي كان من المقرر انطلاقها الساعة 19:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

 

 

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