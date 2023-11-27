الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. كريستيانو رونالدو يفتتح متحف "قصته" في الرياض

منذ 13 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

A A A
طباعة المقال

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متحفه الخاص، الذي يحمل اسمه في العاصمة السعودية الرياض.

حيث يعرض في المتحف مجموعة من الذكريات لأبرز لحظات عاشها نجم ريال مدريد وجوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، والجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته المهنية المميزة.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ في أيلول الماضي، أنه سيجري خلال مهرجان “موسم الرياض” افتتاح المتحف المخصص لكريستيانو في منطقة بوليفارد سيتي، وكان قد افتتح للجمهور الأربعاء الماضي.

ويضم المتحف كل الجوائز الفردية التي حققها اللاعب طوال مسيرته الرياضية، بالإضافة إلى نسخ من أهم الجوائز التي حققها مع المنتخب البرتغالي ومع الأندية التي دافع عن ألوانها.

ويوجد عند مدخل المتحف تمثال لرونالدو وهو يرتدي قميص فريق النصر.

كما وأظهر مقطع فيديو نشره آل الشيخ عبر حسابه في “إكس”، رونالدو وهو يقوم بجولة داخل المتحف مع شقيقه أوغو أفيرو لتفقد أبرز مقتنياته.

ونشر رونالدو المقطع نفسه عبر “إنستغرام”، وعلّق: “هذه قصتي. من ماديرا (البرتغال) إلى السعودية. متحفي الخاص CR7 مفتوح الآن في الرياض”.

    المزيد من رياضة

    لويس إنريكي
    مدرب سان جيرمان: مواجهة نيوكاسل ستكون مثل المباريات النهائية
    سباق للدراجات النارية
    النرويجي فوس ينضم إلى فريق إنيوس جريناديرز للدراجات
    يوفنتوس وإنتر ميلان
    يوفنتوس وإنتر يتقاسمان الغنائم في صراع قمة ترتيب الدوري الإيطالي

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!
    الكرة الأرضية - تعبيرية
    "عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
    عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
    إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية