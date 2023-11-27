فيديو.. كريستيانو رونالدو يفتتح متحف "قصته" في الرياض

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متحفه الخاص، الذي يحمل اسمه في العاصمة السعودية الرياض.

حيث يعرض في المتحف مجموعة من الذكريات لأبرز لحظات عاشها نجم ريال مدريد وجوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، والجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته المهنية المميزة.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ في أيلول الماضي، أنه سيجري خلال مهرجان “موسم الرياض” افتتاح المتحف المخصص لكريستيانو في منطقة بوليفارد سيتي، وكان قد افتتح للجمهور الأربعاء الماضي.

ويضم المتحف كل الجوائز الفردية التي حققها اللاعب طوال مسيرته الرياضية، بالإضافة إلى نسخ من أهم الجوائز التي حققها مع المنتخب البرتغالي ومع الأندية التي دافع عن ألوانها.

ويوجد عند مدخل المتحف تمثال لرونالدو وهو يرتدي قميص فريق النصر.

كما وأظهر مقطع فيديو نشره آل الشيخ عبر حسابه في “إكس”، رونالدو وهو يقوم بجولة داخل المتحف مع شقيقه أوغو أفيرو لتفقد أبرز مقتنياته.

ونشر رونالدو المقطع نفسه عبر “إنستغرام”، وعلّق: “هذه قصتي. من ماديرا (البرتغال) إلى السعودية. متحفي الخاص CR7 مفتوح الآن في الرياض”.