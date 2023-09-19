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فيديو "غريب".. حارس لاتسيو يمنح فريقه التعادل في اللحظات الأخيرة

منذ ساعة واحدة
إيفان بروفديل حارس "لاتسيو"

إيفان بروفديل حارس "لاتسيو"

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هز الحارس إيفان بروفديل الشباك في اللحظات الأخيرة ليمنح لاتسيو التعادل 1-1 مع ضيفه أتليتيكو مدريد في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء 19-9-2023).

وتقدم حارس لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمشاركة في ركلة ركنية حولها بضربة رأس داخل المرمى.

وكان بابلو باريوس منح التقدم لأتليتيكو بتسديدة مباشرة بعيدة المدى اصطدمت في المدافع دايتشي كامادا وغالطت الحارس بروفديل في الدقيقة 29.

وكاد أتليتيكو أن يعزز تقدمه في بداية الشوط الثاني لكن محاولة ألفارو موراتا ارتدت من القائم، وأنقذ بروفديل عدة فرص ليحافظ على آمال لاتسيو في المباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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