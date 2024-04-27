فيديو.. مشادة وتوتر بين محمد صلاح ومدرب ليفربول!

تلاشت آمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 27-4-2024) بعدما منح هدف ميخائيل أنطونيو بضربة رأس متأخرة وست هام يونايتد تعادلا مستحقا 2-2.

وشهدت المباراة خلافا علنيا بين الدولي المصري محمد صلاح ومدرب ليفربول يورغن كلوب قبل نزوله بديلا.

وأظهرت لقطات حديثا ساخنا بين صلاح والمدرب الألماني قبل نزول اللاعب المصري بديلا مع داروين نونيز وجو جوميز.

وحدثت المشادة بعد تسجيل وست هام هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2 وذلك قبل إجراء التبديل بشكل مباشر.

واهتزت شباك ليفربول، الذي خسر 2-صفر أمام إيفرتون في قمة مرسيسايد يوم الأربعاء الماضي، أولا مرة أخرى عبر جارود بوين قبل الاستراحة وهو هدفه 20 هذا الموسم في مباراته رقم 200 مع وست هام.

وأدرك ليفربول التعادل بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق آندي روبرتسون قبل أن يسجل الحارس ألفونس أريولا هدفا عكسيا في الدقيقة 65.

لكن أنطونيو ضمن خروج صاحب الضيافة بنقطة حين قابل عرضية بوين برأسية قوية في الدقيقة 77.

ويظل ليفربول في المركز الثالث برصيد 75 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراتين أقل، وبنقطتين خلف أرسنال صاحب المركز الأول الذي لديه مباراة مؤجلة ويتفوق بفارق الأهداف.

وبقي وست هام في المركز الثامن برصيد 49 نقطة.

وكان ليفربول الطرف الأفضل نسبيا في الشوط الأول ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء للفريق الزائر بسبب وجود تسلل خلال البناء للهجمة قبل أن يسدد لويس دياز في القائم.

لكن شباكه اهتزت برأسية بوين قبل نهاية الشوط الأول.

وأدرك ليفربول التعادل في بداية الشوط الثاني بتسديدة من داخل المنطقة لروبرتسون.

وتقدم ليفربول بعد ذلك في الدقيقة 65 بهدف عكسي بعد ارتباك أمام المرمى قبل أن يدرك أنطونيو التعادل لصاحب الضيافة عندما قابل عرضية بوين برأسية قوية في الدقيقة 77 قبل نهاية محمومة شهدت تسديد هارفي إليوت في العارضة إذ حاول ليفربول عبثا حسم المباراة.

وتتوقف آمال ليفربول الآن على تعثر سيتي وأرسنال وقال اللاعب كودي جاكبو لشبكة تي.إن.تي سبورتس إن فريقه في “موقف صعب للغاية”.

وأضاف “سيكون الأمر صعبا، وليس مستحيلا، لكنه صعب للغاية”.

وحافظ وست هام على فرصه الضئيلة في التأهل لمسابقة أوروبية بالتعادل الذي يعني استمراره في المركز الثامن برصيد 49 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نيوكاسل يونايتد وأربع نقاط خلف مانشستر يونايتد ولكل منهما مباراتان مؤجلتان.