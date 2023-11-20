فيديو.. نجم "NBA" يتحدى ناديه ويظهر بالكوفية الفلسطينية

فاجأ نجم فريق دالاس مافريكس، كايري إيرفينغ الجميع بارتدائه الكوفية الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي المعتاد للاعبين بعد كل مباراة، في لفتة تضامنية منه مع الشعب الفلسطيني.

وظهر إيرفينغ أمام الصحفيين متضامناً مع الفلسطينيين، بعد نهاية مباراة فريقه أمام ميلووكي باكس، رغم أن ناديه دالاس مافريكس يعد من أول أندية الدوري التي أظهرت دعمها لإسرائيل، منذ بدء الحرب مع حماس.

وتابع إيرفينغ كل المؤتمر الصحفي بالكوفية، ولم يرفعها خلال حديثه الذي اقتصر عن تفاصيل المباراة فقط، ولم يتطرق إلى الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان باكس فاز على ضيفه مافريكس 132-125 في دوري الـ”إن بي إيه”.

وسجل يانيس أنتيتوكومبو 40 نقطة، هي الحصيلة الأعلى في المباراة، ليساعد فريقه باكس في الفوز.

كما أحرز إيرفينغ أكبر عدد من النقاط لمافريكس، وهو 39 نقطة، منها 33 في النصف الثاني.