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فيديو.. هدف "ديماركو" الرائع يقود إنتر ميلان للفوز 1-صفر على إمبولي

منذ 16 دقيقة
فيدريكو ديماركو

فيدريكو ديماركو

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أحرز فيدريكو ديماركو هدفا من قذيفة قوية في الشوط الثاني ليقود إنتر ميلان للفوز 1-صفر خارج ملعبه على إمبولي ليستعيد فارق الثلاث نقاط في قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 24-9-2023).

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد إنتر إلى 15 نقطة من خمس مباريات بفارق ثلاث نقاط أمام ميلان ثاني الترتيب والذي فاز على هيلاس فيرونا أمس السبت. ولا يزال إمبولي في قاع الترتيب دون نقاط أو أهداف.

وهيمن إنتر على الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي قبل أن يسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 51 عندما حاول دفاع إمبولي تشتيت ركلة ركنية لكن الكرة وصلت إلى ديماركو الذي أطلق تسديدة مباشرة رائعة سكنت الشباك.

ولم يستسلم إمبولي بعد تأخره في النتيجة وكاد فيليبو رانوكيا أن يهز الشباك من ركلة حرة متقنة لكن الحارس يان سومر تصدى لها ببراعة. وصمد إنتر ليحافظ على بدايته المثالية للدوري.

    المصدر :
  • رويترز

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